Экс-форвард «Торонто» назвал Марнера необыкновенным хоккеистом

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри прокомментировал контрактную ситуацию форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелла Марнера. Назем покинул «Мэйпл Лифс» в это межсезонье, став частью большого обмена с «Колорадо», в результате которого стан «Лифс» пополнил защитник Тайсон Бэрри.

«Марнер – необыкновенный хоккеист. Один из лучших в лиге. Конечно, он заслужил хороший контракт. Он очень много работал. Его любят в Торонто. Думаю, он нужен этому городу», – цитирует Кадри TSN.

В сезоне-2018/19 Марнер набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф отметился 4 (2+2) баллами в семи играх. Митчелл заявил, что не явится в лагерь «Торонто», если с ним не будет заключён новый контракт.