Буцаев: «Нефтехимику» нужно подписать троих иностранцев. Переговоры уже ведутся

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев заявил, что клуб ведёт переговоры с иностранными игроками и хочет подписать центрального нападающего.

«На сборы в Финляндию поедут 30 полевых игроков и три вратаря. Там к нам ещё присоединятся два иностранных игрока, с которыми мы уже подписали контракты. Надеемся, что ещё три вакансии легионеров будут заполнены. Может быть, кто-то из них присоединится и к сбору в Финляндии. Переговоры уже ведутся. Есть нюансы, но переговоры идут. Понимаем, что нам нужно подписать ещё троих иностранцев. Как скоро это будет, не могу сказать, но работа ведётся 24 часа в сутки.

Возможно, будет четыре нападающих, один защитник. Вратарская позиция у нас более стабильная. Больший акцент делаем на полевых игроков. На сегодняшний день у нас проблема с центральными нападающими, поэтому ищем игрока этого плана», – цитирует Буцаева «Спорт Бизнес Online».