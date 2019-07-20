Буцаев: «Нефтехимику» нужно подписать троих иностранцев. Переговоры уже ведутся

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев заявил, что клуб ведёт переговоры с иностранными игроками и хочет подписать центрального нападающего.
«На сборы в Финляндию поедут 30 полевых игроков и три вратаря. Там к нам ещё присоединятся два иностранных игрока, с которыми мы уже подписали контракты. Надеемся, что ещё три вакансии легионеров будут заполнены. Может быть, кто-то из них присоединится и к сбору в Финляндии. Переговоры уже ведутся. Есть нюансы, но переговоры идут. Понимаем, что нам нужно подписать ещё троих иностранцев. Как скоро это будет, не могу сказать, но работа ведётся 24 часа в сутки.
Возможно, будет четыре нападающих, один защитник. Вратарская позиция у нас более стабильная. Больший акцент делаем на полевых игроков. На сегодняшний день у нас проблема с центральными нападающими, поэтому ищем игрока этого плана», – цитирует Буцаева «Спорт Бизнес Online».
- 20 июля 2019
-
21:48
-
21:19
-
20:55
-
20:36
-
20:15
-
19:56
-
19:30
-
19:05
-
18:45
-
18:25
-
18:05
-
17:57
-
17:29
-
17:08
-
17:00
-
16:55
-
16:39
-
16:09
-
15:44
-
15:12
-
14:44
-
14:24
-
14:11
-
13:52
-
13:45
-
13:39
-
13:13
-
13:07
-
12:40
-
12:35
-
12:15
-
11:59
-
11:32
-
10:56
-
10:44