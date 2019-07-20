В минском «Динамо» отложили отсев игроков по итогам двустороннего матча

Первую неделю предсезонки минского «Динамо» завершил двусторонний матч, информирует официальный сайт клуба. «Белые» по сумме двух периодов оказались сильнее «синих» — 6:1.
Сочетания пятёрок выглядели следующим образом:
«белые»: Толопило/Осипков; Бокун — Евенко, А. Костицын — Паре — Парфеевец; Дерябин — П. Денисов, С. Малявко — Масилевич — А. Малявко; Дюков — Знахаренко, Желнеровский — Грецкий — Демков; Мартынов — Аносов — А. Степанов;
«синие»: Мильчаков/Кульбаков; Готовец — Ерёменко, Матерухин — Ковыршин — Стефанович; Иванов — Достанко, Сытый — Литвинов — Казьянин; Барковский, Павленко — Волков — Феоктистов; Дроздов.
1:0 — Парфеевец (буллит).
2:0 — Масилевич (С.Малявко, Бокун).
3:0 — Демков (буллит).
4:0 — Демков (Желнеровский, П.Денисов)
5:0 — Грецкий (буллит).
6:0 — Степанов (Аносов, Бокун).
6:1 — Дроздов (Достанко).
«Главное впечатление от этой двусторонки — фантастические скорости, которые продемонстрировали хоккеисты. Каждый выкладывался на все сто. Мы увидели очень сильную игру в исполнении многих ребят — как молодых, так и опытных. Ветераны продемонстрировали, что все еще хотят сражаться и попасть в команду. Это здорово. Парни горят желанием работать и развиваться. Мы обсудили это с тренерским штабом и решили, что никого не будем отсеивать. Все 39 человек останутся в кэмпе на следующей неделе. Они заслужили продолжить», — поделился мнением главный тренер команды Крэйг Вудкрофт.
- 20 июля 2019
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