В минском «Динамо» отложили отсев игроков по итогам двустороннего матча

Первую неделю предсезонки минского «Динамо» завершил двусторонний матч, информирует официальный сайт клуба. «Белые» по сумме двух периодов оказались сильнее «синих» — 6:1.



Сочетания пятёрок выглядели следующим образом:



«белые»: Толопило/Осипков; Бокун — Евенко, А. Костицын — Паре — Парфеевец; Дерябин — П. Денисов, С. Малявко — Масилевич — А. Малявко; Дюков — Знахаренко, Желнеровский — Грецкий — Демков; Мартынов — Аносов — А. Степанов;



«синие»: Мильчаков/Кульбаков; Готовец — Ерёменко, Матерухин — Ковыршин — Стефанович; Иванов — Достанко, Сытый — Литвинов — Казьянин; Барковский, Павленко — Волков — Феоктистов; Дроздов.

1:0 — Парфеевец (буллит).

2:0 — Масилевич (С.Малявко, Бокун).

3:0 — Демков (буллит).

4:0 — Демков (Желнеровский, П.Денисов)

5:0 — Грецкий (буллит).

6:0 — Степанов (Аносов, Бокун).

6:1 — Дроздов (Достанко).

«Главное впечатление от этой двусторонки — фантастические скорости, которые продемонстрировали хоккеисты. Каждый выкладывался на все сто. Мы увидели очень сильную игру в исполнении многих ребят — как молодых, так и опытных. Ветераны продемонстрировали, что все еще хотят сражаться и попасть в команду. Это здорово. Парни горят желанием работать и развиваться. Мы обсудили это с тренерским штабом и решили, что никого не будем отсеивать. Все 39 человек останутся в кэмпе на следующей неделе. Они заслужили продолжить», — поделился мнением главный тренер команды Крэйг Вудкрофт.