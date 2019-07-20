Слепышев: хочется сохранить чемпионское звание. У ЦСКА есть всё для этого

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился впечатлениями от предсезонного сбора команды.
«В этом году мы собрались на сборы чуть позже, потому и соскучились друг по другу и по работе сильнее. Команда вышла на сборы практически в том же составе. Все знакомы и привыкли друг к другу. Здесь всё знакомо. Рабочие сочетания на льду. Ну и настроение отличное.
Все понимают, что защитить титул вдвойне сложнее, но и вдвойне приятнее. Хочется сохранить чемпионское звание. Будем стараться, у нас всё для этого есть.
Соскучился ли по шуму трибун? Не хватает нам сейчас наших болельщиков и их поддержки на сборах. Но ничего, начнется сезон, и все выложимся по полной. Игроки на льду, болельщики — на трибунах», — цитирует Слепышева пресс-служба московского клуба.
- 20 июля 2019
-
23:55
-
23:31
-
23:05
-
22:40
-
22:10
-
21:48
-
21:19
-
20:55
-
20:36
-
20:15
-
19:56
-
19:30
-
19:05
-
18:45
-
18:25
-
18:05
-
17:57
-
17:29
-
17:08
-
17:00
-
16:55
-
16:39
-
16:09
-
15:44
-
15:12
-
14:44
-
14:24
-
14:11
-
13:52
-
13:45
-
13:39
-
13:13
-
13:07
-
12:40
-
12:35