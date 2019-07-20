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Слепышев: хочется сохранить чемпионское звание. У ЦСКА есть всё для этого

Слепышев: хочется сохранить чемпионское звание. У ЦСКА есть всё для этого
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился впечатлениями от предсезонного сбора команды.

«В этом году мы собрались на сборы чуть позже, потому и соскучились друг по другу и по работе сильнее. Команда вышла на сборы практически в том же составе. Все знакомы и привыкли друг к другу. Здесь всё знакомо. Рабочие сочетания на льду. Ну и настроение отличное.

Все понимают, что защитить титул вдвойне сложнее, но и вдвойне приятнее. Хочется сохранить чемпионское звание. Будем стараться, у нас всё для этого есть.

Соскучился ли по шуму трибун? Не хватает нам сейчас наших болельщиков и их поддержки на сборах. Но ничего, начнется сезон, и все выложимся по полной. Игроки на льду, болельщики — на трибунах», — цитирует Слепышева пресс-служба московского клуба.

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