Каменский: интервью Панарина не интересно, оставим политику профессионалам

Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшим российские власти в интервью.
«Я удивлён, что не всем хоккейным журналистам интересен наш вид спорта, видна определённая увлечённость чем-то скандальным. На мой взгляд, это не идет на пользу ни хоккеистам, ни болельщикам, ни стране в целом. Хочу вам порекомендовать: спрашивайте хоккеистов о хоккее, о спорте, а не о политике! Вот, скажем, вчера в КХЛ был сыгран первый контрольный матч сезона-2019/20 — во Владивостоке. Но ему СМИ посвятили меньше места, чем очередному обсуждению интервью Панарина.
Если откровенно, мне такие интервью не интересны. Когда хоккеист обсуждает наш вид спорта, любые его нюансы, спорт в целом, то это профессиональный разговор, который вызывает реакцию. Что касается политики, то оставим её профессиональным людям. А не действующим спортсменам, которые живут от тренировки до тренировки», — цитирует Каменского Russia-Hockey.
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