Стал известен состав «Адмирала» на повторный матч с «Ермаком»
«Адмирал» из Владивостока сегодня, 21 июля, проведёт повторную товарищескую встречу с ангарским «Ермаком» из Высшей хоккейной лиги, начало игры — 10:00 мск. В официальном «твиттере» подопечных Сергея Светлова появился состав, который выйдет на лёд. В первой игре сильнее был коллектив из ВХЛ.
«Адмирал»:
Красоткин (Олкинуора);
Козловский — Лалонд, Бакош — Юнг — Вихарев;
Мищенко — Родионов, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Бобряшов— Угольников, Климчук— Мерескин— Дельнов;
Ахияров — Калашников, Ткачук— Лапшин— Кожевников, Островский, Лисин.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» не сумел принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Коллектив из Владивостока по итогам регулярки занял 12-е место на Востоке.
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