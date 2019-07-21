Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стал известен состав «Адмирала» на повторный матч с «Ермаком»

Стал известен состав «Адмирала» на повторный матч с «Ермаком»
Хоккей / КХЛ 0

«Адмирал» из Владивостока сегодня, 21 июля, проведёт повторную товарищескую встречу с ангарским «Ермаком» из Высшей хоккейной лиги, начало игры — 10:00 мск. В официальном «твиттере» подопечных Сергея Светлова появился состав, который выйдет на лёд. В первой игре сильнее был коллектив из ВХЛ.

«Адмирал»:

Красоткин (Олкинуора);
Козловский — Лалонд, Бакош — Юнг — Вихарев;
Мищенко — Родионов, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Бобряшов— Угольников, Климчук— Мерескин— Дельнов;
Ахияров — Калашников, Ткачук— Лапшин— Кожевников, Островский, Лисин.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» не сумел принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Коллектив из Владивостока по итогам регулярки занял 12-е место на Востоке.

Нападающий «Ермака» — о победе в игре с «Адмиралом»: мы тоже чего-то стоим
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент