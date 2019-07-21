Форвард «Далласа» Ганзал — о дальнейшей карьере: не уверен, что смогу продолжить

Известный чешский нападающий Мартин Ганзал не уверен, что будет продолжать карьеру. Контракт Мартина с «Даллас Старз» рассчитан ещё на один сезон, однако в это межсезонье Эндрю Кольяно забрал у Ганзала его 11-й номер. В минувшем сезоне Мартин сыграл всего семь матчей.
«Объяснил ли я Кольяно, что он торопит события? Эндрю вежливо написал мне, как я смотрю на то, чтобы он забрал мой номер. Он объяснил, что испытывает привязанность к этому числу. Я ответил ему, что не уверен, что смогу продолжить карьеру. И мы договорились, что он имеет право забрать номер. У меня нет никаких проблем по этому поводу.
Надеюсь и верю, что смогу вернуться. С Рождества я был помещён в долгосрочный лазарет. Хотелось бы выйти из этого списка. Я тренируюсь, но проблемы со спиной беспокоят меня на протяжении уже 10 лет. Приеду в тренировочный лагерь «Далласа», и тогда мы увидим, что будет. Надеюсь, всё получится, но ничего определённого сказать не могу. Не самая приятная тема», — цитирует Ганзала iSport.cz.
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