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Рябыкин: в «Авангард» пришло много новых ребят, которым надо донести тактику

Рябыкин: в «Авангард» пришло много новых ребят, которым надо донести тактику
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал о тренировочном процессе омской команды.

«По сравнению с прошлым сезоном ничего не изменилось в плане тактики и тренировочного процесса. Просто пришло много новых ребят, которым надо это донести. Над этими мелочами и работаем. Все ребята пришли готовыми. Хорошо готовыми. Все стараются, работают. Никаких проблем нет», — сказал Рябыкин в эфире клубного телевидения.

План подготовки «ястребов»:

17–26 июля — тренировки на арене в Балашихе;
29 июля – 2 августа — тренировки в Сочи;
3–8 августа – участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open;
9–14 августа — тренировки на арене в Балашихе;
15 августа — товарищеский матч с московским «Динамо»;
21–26 августа – участие в предсезонном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге;
27–31 августа — тренировки на арене в Балашихе.

Стали известны сочетания звеньев на тренировке «Авангарда»
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