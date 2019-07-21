Рябыкин: в «Авангард» пришло много новых ребят, которым надо донести тактику

Тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал о тренировочном процессе омской команды.

«По сравнению с прошлым сезоном ничего не изменилось в плане тактики и тренировочного процесса. Просто пришло много новых ребят, которым надо это донести. Над этими мелочами и работаем. Все ребята пришли готовыми. Хорошо готовыми. Все стараются, работают. Никаких проблем нет», — сказал Рябыкин в эфире клубного телевидения.

План подготовки «ястребов»:



17–26 июля — тренировки на арене в Балашихе;

29 июля – 2 августа — тренировки в Сочи;

3–8 августа – участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open;

9–14 августа — тренировки на арене в Балашихе;

15 августа — товарищеский матч с московским «Динамо»;

21–26 августа – участие в предсезонном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге;

27–31 августа — тренировки на арене в Балашихе.