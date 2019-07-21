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Судницин — о возможных послаблениям вратарям: чем мы отличаемся? Мы как все

Судницин — о возможных послаблениям вратарям: чем мы отличаемся? Мы как все
Хоккей / КХЛ 0

Новый голкипер «Авангарда» Александр Судницин рассказал о тренировочном процессе омской команды.

«Делаются ли какие-то послабления вратарям в силовых тренировках? Да мы как все. Чем мы отличаемся? Та же команда, и так же нужно работать. Нам нужна сила, возможно, где-то даже больше», — сказал Судницин в эфире клубного телевидения.

План подготовки «ястребов»:

17–26 июля — тренировки на арене в Балашихе;
29 июля – 2 августа — тренировки в Сочи;
3–8 августа – участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open;
9–14 августа — тренировки на арене в Балашихе;
15 августа — товарищеский матч с московским «Динамо»;
21–26 августа – участие в предсезонном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге;
27–31 августа — тренировки на арене в Балашихе.

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