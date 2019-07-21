Витолиньш — о «Спартаке»: будем строить модель игры, которая нам близка

Тренер «Спартака» Харийс Витолиньш поделился мнением о предстоящей работе в московском клубе. Специалист вошёл в тренерский штаб Олега Знарка вместе с Игорем Улановым и Максимом Соловьёвым.
«Спартак» — интересный вызов. Мы с удовольствием будем строить модель игры, которая нам близка. Хорошая работа не пропадает, она всегда проявится. Постараемся всей командой достичь высоких целей», — цитирует Витолиньша пресс-служба красно-белых в «Твиттере».
Витолиньш c 2008 по 2018 год занимал пост помощника главного тренера в ХК МВД, московском «Динамо», СКА и сборной России. Уроженец Риги дважды победил с бело-голубыми в Кубке Гагарина (2012 и 2013), выиграл главный трофей КХЛ со СКА (2017), а также выиграл чемпионат мира в 2014 году и Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.
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