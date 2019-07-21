Нил: «Эдмонтон» многих удивит в новом сезоне, настрой у нас будет что надо

Новоиспечённый нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Джеймс Нил назвал причину неудачного выступления в прошедшем сезоне. Канадского форварда обменяли в «Эдмонтон» из «Калгари Флэймз». До этого он дважды подряд доходил до финала Кубка Стэнли в составе «Нэшвилл Предаторз» и «Вегас Голден Найтс».
«Не ищу оправданий, но, думаю, игра в двух подряд финалах Кубка Стэнли скажется на состоянии любого хоккеиста. Летом остаётся меньше времени для тренировок и восстановления. Мне пришлось сразу включаться в сезон. В итоге, мне кажется, я оказался не готов к чемпионату психологически — не смог собраться. Этим летом всё иначе — время на восстановление и тренировки есть. Думаю, мы многих удивим в новом сезоне. Настрой у нас будет что надо», — приводит слова Нила официальный сайт лиги.
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