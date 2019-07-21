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Таварес: у Марнера огромный потенциал, «Торонто» вдохновляют его перспективы

Таварес: у Марнера огромный потенциал, «Торонто» вдохновляют его перспективы
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился мнением о форварде Митчелле Марнере. Одноклубник Тавареса находится в статусе ограниченно свободного агента, он пока не подписал новый контракт с «кленовыми листьями».

«Митч влияет на команду не только на льду, но и в раздевалке. Такой он человек. На него можно рассчитывать в любых ситуациях во время игры. Марнер отлично понимает, что происходит на площадке, очень техничен, и у него огромный потенциал для дальнейшего развития. Нас вдохновляют его перспективы», — приводит слова Тавареса официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Марнер провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, став лучшим бомбардиром «Торонто». 22-летний нападающий забросил 26 шайб и отдал 68 результативных передач.

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