Нил рассказал, что его обменяли в «Эдмонтон», пока он летел в самолёте

Новоиспечённый нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Джеймс Нил рассказал, когда узнал о своём обмене из «Калгари Флэймз». Во время совершения сделки 31-летний канадец находился в самолёте. Джеймс летел на свадьбу бывшего партнёра по «Нэшвилл Предаторз» Романа Йоси.



«Это был единственный рейс в Нэшвилл без Wi-Fi. Приземлившись, я узнал, что меня отправили из „Калгари Флэймз“ в „Эдмонтон Ойлерз“. Телефон стал звонить не переставая. Но меня уже несколько раз меняли, так что я знаю, что это такое», — приводит слова Нила российская версия официального сайта НХЛ.



Нил провёл в НХЛ 766 матчей и набрал 514 (270+244) очков. Он является уроженцем Онтарио, но до перехода в «Калгари» играл только за американские клубы — «Даллас Старз», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз» и «Вегас Голден Найтс».

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