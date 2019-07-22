Вудкрофт: сбор «Динамо» в Пинске — отличная идея. Здесь великолепные огурцы

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о возвращении в столицу Беларуси и о сборе в Пинске.
«Рад вернуться в Минск, наслаждаюсь работой здесь. Решение вернуться далось очень легко. Вижу, что клуб постоянно развивается. Он выходит на новый уровень. За два года многое в Беларуси поменялось, хотя все равно вижу много знакомых лиц.
Приятно, что хорошие хоккеисты остались. В то же время появилась молодёжь, желающая развиваться. Потенциал у неё огромный, уверен, что у этих ребят хорошее будущее. Хороша и команда помощников. Не со всеми работал раньше, но каждый привносит что-то новое и ценное. У каждого огромное количество идей.
Мы много времени проводим вместе, постоянно дискутируем. Думаю, сбор в Пинске — отличная идея. Что касается условий, то к ним нет никаких претензий. Забыл о главном: огурцы здесь великолепные. В жизни таких не ел. Как я понял, Пинск — столица огурцов», — приводит слова Вудкрофта «Прессбол» со ссылкой на телеканал ОНТ.
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