Квартальнов: в «Ак Барсе» есть хорошая молодёжь, с которой надо работать

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов оценил подготовку команды к сезону и рассказал о планах на турнир в Казахстане.
«Для нас есть положительные сдвиги, но всё покажут игры. Мы провели пару двусторонок, но матчи с другими командами будут более показательными. Определённые моменты будут видны после турнира в Казахстане. Шероховатости, я думаю, долго ещё будут. Ребята хорошо работают, наверное, для них много нового.
Мы понимаем состояние ребят. Хотим от них правильных вещей, чтобы они правильно менялись, правильно играли в определённых моментах. У нас много молодых хоккеистов, которые вообще впервые играют на взрослом уровне. Всё-таки взрослый хоккей отличается от молодёжного. У нас есть хорошая молодёжь, с которой надо работать.
Думаю, на турнир в Нур-Султане мы поедем в шесть линий, большим составом. А в Ригу отправится уже пять пятёрок, тот состав, который будет ближе к оптимальному. Но все ребята будут постоянно привлекаться в главную команду. При возможности будем подключать их к тренировкам, чтобы они не уходили от наших требований. В заявке будут два места для игроков 1999 и 2000 годов рождения. Скорее всего, будем играть в 7 защитников и 13 нападающих. Не исключаю возможности того, что лимитчиков будет больше, чем два», – приводит слова Квартального «Спорт Бизнес Online».
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