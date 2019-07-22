Заварухин: Сяттери приглашали на роль первого номера

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин ответил на вопросы журналистов в ходе открытой тренировки сибиряков.



«В команде сейчас хорошая рабочая атмосфера. Пока занимаемся на земле и на льду. До начала сезона созванивался с ребятами, сейчас непосредственно продолжаем знакомиться лично. Естественно, с ребятами, с которыми уже работал в «Автомобилисте», знаком получше и знаю, на что они способны. Нельзя сказать, что я опираюсь в первую очередь на них – стараемся опираться на всех, все игроки в равных условиях.

Не думаю, что финская площадка станет для нас большим подспорьем в домашних матчах. Сейчас в КХЛ три формата: европейский, североамериканский и финский. Хоккей особо не поменяется. В любом случае мы будем стараться играть в агрессивный хоккей.



То, что у всех легионеров есть опыт игры в КХЛ, – это безусловно плюс. В первую очередь в плане адаптации. Они уже приспособились к нашей жизни, к нашему хоккею, тренировкам. Никакого шока у ребят быть не должно. Сделали ставку на финнов прежде всего из-за того, что считаем, что финны легче адаптируются к игровой модели «Сибири». Какая роль будет у Харри Сяттери? Мы приглашали его на место первого номера, надеемся, что Алексей Красиков сможет помочь ему в этом сезоне», – приводит слова наставника «Сибири» корреспондент «Чемпионат.com» Иван Богун.