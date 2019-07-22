Хоккеисты КХЛ с нового сезона обязаны надевать пиджак, брюки и рубашку

В спортивном регламенте КХЛ появились изменения, официально утверждённые Советом директоров Лиги. Теперь для всех хоккеистов действует дресс-код.
С сезона-2019/20 игроки должны соблюдать его, приезжая на матчи. Перед домашними встречами обязательна одежда формального стиля: пиджак, брюки и рубашка.
В гостевых матчах допускается послабление. Там хоккеисты могут надевать спортивные костюмы и куртки единого образца, на которых есть логотип клуба. При этом рекомендуется одеваться так же, как и на домашние игры.
Ранее дресс-код распространялся только на руководителей клубов, тренеров и обслуживающий персонал. Руководители и тренеры должны были носить костюмы единого образца: пиджак, брюки, рубашку и галстук. Для обслуживающего персонала допускалась та же форма одежды, что и для хоккеистов на выездных матчах, то есть спортивные костюмы и куртки с логотипом клуба.
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