Хоккеисты КХЛ с нового сезона обязаны надевать пиджак, брюки и рубашку

В спортивном регламенте КХЛ появились изменения, официально утверждённые Советом директоров Лиги. Теперь для всех хоккеистов действует дресс-код.



С сезона-2019/20 игроки должны соблюдать его, приезжая на матчи. Перед домашними встречами обязательна одежда формального стиля: пиджак, брюки и рубашка.



В гостевых матчах допускается послабление. Там хоккеисты могут надевать спортивные костюмы и куртки единого образца, на которых есть логотип клуба. При этом рекомендуется одеваться так же, как и на домашние игры.



Ранее дресс-код распространялся только на руководителей клубов, тренеров и обслуживающий персонал. Руководители и тренеры должны были носить костюмы единого образца: пиджак, брюки, рубашку и галстук. Для обслуживающего персонала допускалась та же форма одежды, что и для хоккеистов на выездных матчах, то есть спортивные костюмы и куртки с логотипом клуба.

Опубликован календарь КХЛ сезона-2019/20