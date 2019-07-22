Постма: дорогие машины и часы у российских хоккеистов смахивают на показуху

Канадский защитник магнитогорского «Металлурга» Пол Постма рассказал, как адаптировался к жизни в России.



«В России было тяжело, особенно, первые дни. Здесь всё другое. Никто не говорит на английском – это главная проблема. Мне постоянно приходится пользоваться гугл-переводчиком. Если в ресторане хоть один официант понимает, что я хочу заказать – это приятная неожиданность. Радует одно – в России хоккей реально на уровне. Мне нравится играть в КХЛ. Но за пределами площадки я чувствую себя не совсем комфортно – мой дом слишком далеко отсюда. Со мной в Магнитогорск приехали ещё два канадца: Брэндон Козун и Эрик О’Дэлл. Мы отлично общаемся, решили все вместе приехать в «Металлург». Правда, они в России уже несколько лет, для них здесь всё привычнее. Брэндон вообще встречается с русской девушкой. Они мне очень помогают освоиться.



Страшно ли было лететь в Россию первый раз? Немного. Больше паниковала моя семья. Папа всё время уточнял, безопасно ли ехать. До этого я никогда не был в России. Когда приземлился в Москве, ужаснулся тому, какие здесь туалеты. Решил, что схожу в отеле, но мы застряли в пробках и добирались до гостиницы около трёх часов. Это было экстремально! Когда мы приехали на следующую игру, то решили доехать до отеля на аэроэкспрессе и на метро. Мне не очень понравилась Москва, а вот Казань – отличный город. Надеюсь, в Магнитогорске мне тоже будет комфортно.



Есть ли разница в менталитете российских хоккеистов и канадских? О да. Я был немного удивлен тому, как себя преподносят российские хоккеисты. Все эти дорогие машины, часы за 30 000 долларов – немного смахивает на показуху. Мне этого не понять. Я предпочитаю тратить деньги на путешествия, на яркие воспоминания. Эти каникулы, к примеру, я провёл в Калифорнии. Невероятное место. Также я вкладываю деньги в свой дом, вожу машину 2014 года, не ношу Louis Vuitton – и меня все устраивает», – сказал Постма в интервью «Спорт-Экспрессу».