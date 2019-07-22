Назаров: хоккеист должен гладить костюм и создавать атмосферу праздника

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о новом пункте регламента КХЛ, согласно которому приезжать в костюме на домашние матчи теперь обязаны не только тренеры и работники клуба, но и хоккеисты.
«Считаю инициативу КХЛ правильной, хотя лично для меня она не является новой. 10 лет назад мы в «Тракторе» купили костюмы, была очень хорошая фирма, пусть и челябинская, а не итальянская. В связи с тем, что денег хватало только на один костюм для каждого хоккеиста, одежда неизбежно начала рваться. В результате ребята попросили разрешить не надевать костюмы. Кстати, тренеры, в том числе и я, тоже стояли на лавке в костюмах.
Правило, введённое сейчас КХЛ, считаю хорошим. Но хочу заметить, что командам нужно покупать минимум два костюма на человека на сезон, чтобы не повторять нашу ситуацию. Кстати, «костюмная» тенденция пришла в российский хоккей из Северной Америки. Я сам провёл в НХЛ 13 лет, так что прекрасно с этим знаком.
Игра для хоккеиста – это праздник. Хоккеист должен гладить костюм и создавать атмосферу праздника для людей уже перед началом игры. В некоторых топ-клубах игроки уже давно приезжают на домашние матчи в классических костюмах. Думаю, что даже в небогатых клубах с периферии можно без проблем найти пошивочный цех», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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