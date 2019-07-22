Постма: Гусеву точно нужно играть в НХЛ, а тактика Билялетдинова уже не работает

Канадский защитник магнитогорского «Металлурга» Пол Постма выделил наиболее впечатливших его нападающих КХЛ и оценил тренерские качества Зинэтулы Билялетдинова.



«Многие меня удивили из ЦСКА. Особенно Капризов и Григоренко. Кажется, иногда они забывают, что находятся на льду, получают шайбу и тут же забивают. Это как будто происходит интуитивно. Мы провели немало игр с ЦСКА в прошлом году. Также меня впечатлил Гусев из СКА. Ему абсолютно точно нужно играть в НХЛ. Он напоминает мне Джонни Годро из «Калгари»: такой же маленький, но очень техничный. Сейчас НХЛ всё больше переходит на игроков такого плана. Так что у Гусева всё должно получиться.



Тяжело ли было играть под руководством Билялетдинова? Он непростой человек. Бесспорно, он многое сделал для «Ак Барса», и вообще Билл – великий тренер. Но в прошлом году в плей-офф было очевидно, что его тактика уже не работает. Когда мы играли против «Авангарда», команде нужны были срочные яркие решения. У Билялетдинова просто не было плана «Б». Боб Хартли его переиграл. Я уважаю Билла, но нужно понимать, что хоккей не стоит на месте», – сказал Постма в интервью «Спорт-экспрессу».

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