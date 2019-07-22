Михал Нойвирт подписал пробный контракт с «Торонто»

Голкипер Михал Нойвирт подписал пробный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс».



«Я хочу вернуться в НХЛ. Я провёл переговоры с несколькими командами, и, наконец, мы договорились с Торонто, поэтому я подписал с клубом пробный контракт», — приводит слова Нойвирта Isport.cz.



Нойвирт испытывает хронические проблемы со здоровьем. В сезоне 2018/19 Нойвирт, защищавший цвета «Филадельфии Флайерз», отыграл только семь игр. В позапрошлом сезоне из-за постоянных травм Михал провёл только 22 матча в регулярном чемпионате, однажды получив очередное повреждение в первом матче после выхода из лазарета. Контракт Нойвирта на $ 2,5 млн в год завершился 1 июля, вратарь находился в статусе свободного агента.