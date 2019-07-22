Лучший бомбардир МХЛ вернулся в московское «Динамо»
Нападающий Антон Васильев перешёл из петербургского «Динамо» в систему московского «Динамо», информирует официальный сайт бело-голубых. Контракт клуба с 21-летним хоккеистом рассчитан на один сезон и носит двусторонний характер.
Антон Васильев начал свой путь в родной для себя Твери, после чего перебрался в Москву. В разные годы нападающий выступал за московские команды ЦСКА, «Спартак» и «Динамо».
Выпустившись из академии московского «Динамо», игрок начал выступать в Молодёжной хоккейной лиге в составе ХК МВД.
На сегодняшний день Антон Васильев является лучшим бомбардиром и снайпером в истории Молодёжной хоккейной лиги.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Трансферы на Западе КХЛ. Что осталось сделать клубам этим летом
Чемпион может спокойно почивать на лаврах, а в Минске только начинают шевелиться.
- 22 июля 2019
-
19:06
-
19:00
-
18:28
-
18:05
-
17:49
-
17:26
-
17:09
-
16:51
-
16:42
-
16:35
-
16:20
-
15:34
-
15:20
-
14:23
-
13:50
-
13:11
-
12:54
-
12:42
-
12:11
-
12:10
-
11:42
-
10:56
-
10:37
-
09:58
-
09:37
-
09:02
-
08:30
-
07:56
- 21 июля 2019
-
23:53
-
23:29
-
22:52
-
22:41
-
21:54
-
21:08
-
20:51
Партнерский контент