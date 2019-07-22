Лучший бомбардир МХЛ вернулся в московское «Динамо»

Нападающий Антон Васильев перешёл из петербургского «Динамо» в систему московского «Динамо», информирует официальный сайт бело-голубых. Контракт клуба с 21-летним хоккеистом рассчитан на один сезон и носит двусторонний характер.



Антон Васильев начал свой путь в родной для себя Твери, после чего перебрался в Москву. В разные годы нападающий выступал за московские команды ЦСКА, «Спартак» и «Динамо».



Выпустившись из академии московского «Динамо», игрок начал выступать в Молодёжной хоккейной лиге в составе ХК МВД.



На сегодняшний день Антон Васильев является лучшим бомбардиром и снайпером в истории Молодёжной хоккейной лиги.



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