Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Флорида» подписала контракт с Уигаром, избежав арбитража

«Флорида» подписала контракт с Уигаром, избежав арбитража
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» заключил новое соглашение с защитником Маккензи Уигаром, информирует официальный сайт американской команды. 25-летний канадский игрок обороны поставил подпись под соглашением сроком на один сезон, годовая зарплата Маккензи составит около $ 1,6 млн. Стороны сумели избежать спора в арбитраже, который был намечен на ближайшие дни.

В сезоне 2018/19 Уигар принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата за основную команду «Флориды», записав на свой счёт 15 (4+11) баллов при показателе полезности "-3" и 64 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке около 17 минут за матч.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент