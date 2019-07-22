«Флорида» подписала контракт с Уигаром, избежав арбитража
Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» заключил новое соглашение с защитником Маккензи Уигаром, информирует официальный сайт американской команды. 25-летний канадский игрок обороны поставил подпись под соглашением сроком на один сезон, годовая зарплата Маккензи составит около $ 1,6 млн. Стороны сумели избежать спора в арбитраже, который был намечен на ближайшие дни.
В сезоне 2018/19 Уигар принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата за основную команду «Флориды», записав на свой счёт 15 (4+11) баллов при показателе полезности "-3" и 64 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке около 17 минут за матч.
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