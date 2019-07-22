Зак Астон-Риз заключил новый контракт с «Питтсбургом»
Нападающий Зак Астон-Риз заключил новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз», информирует официальный сайт американской команды. 24-летний американский форвард поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата игрока составит $ 1 млн. Стороны сумели избежать спора в арбитраже, который был намечен на ближайшие дни.
В сезоне-2018/19 форвард принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата за основную команду «Питтсбурга», заработав 17 (8+9) очков при показателе полезности "+12" и 26 минутах штрафного времени. В среднем Астон-Риз проводил на площадке около 13 с половиной минут за встречу.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 22 июля 2019
-
20:39
-
20:00
-
19:06
-
19:00
-
18:28
-
18:05
-
17:49
-
17:26
-
17:09
-
16:51
-
16:42
-
16:35
-
16:20
-
15:34
-
15:20
-
14:23
-
13:50
-
13:11
-
12:54
-
12:42
-
12:11
-
12:10
-
11:42
-
10:56
-
10:37
-
09:58
-
09:37
-
09:02
-
08:30
-
07:56
- 21 июля 2019
-
23:53
-
23:29
-
22:52
-
22:41
-
21:54
Партнерский контент