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Зак Астон-Риз заключил новый контракт с «Питтсбургом»

Зак Астон-Риз заключил новый контракт с «Питтсбургом»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Зак Астон-Риз заключил новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз», информирует официальный сайт американской команды. 24-летний американский форвард поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата игрока составит $ 1 млн. Стороны сумели избежать спора в арбитраже, который был намечен на ближайшие дни.

В сезоне-2018/19 форвард принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата за основную команду «Питтсбурга», заработав 17 (8+9) очков при показателе полезности "+12" и 26 минутах штрафного времени. В среднем Астон-Риз проводил на площадке около 13 с половиной минут за встречу.

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