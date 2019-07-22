Зак Астон-Риз заключил новый контракт с «Питтсбургом»

Нападающий Зак Астон-Риз заключил новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз», информирует официальный сайт американской команды. 24-летний американский форвард поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата игрока составит $ 1 млн. Стороны сумели избежать спора в арбитраже, который был намечен на ближайшие дни.



В сезоне-2018/19 форвард принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата за основную команду «Питтсбурга», заработав 17 (8+9) очков при показателе полезности "+12" и 26 минутах штрафного времени. В среднем Астон-Риз проводил на площадке около 13 с половиной минут за встречу.



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