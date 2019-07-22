Анисимов: у Одиньша психологический момент — он привык прихрамывать

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о здоровье судьи Эдуарда Одиньша. Напомним, 23 января 2019 года нападающий «Торпедо» Данил Веряев попал под удар клюшкой форварда подмосковной команды Миро Аалтонена и въехал в арбитра. Одиньш покинул площадку на носилках, после обследования ему был диагностирован закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением.
«Одиньш с трудом ходил на старте сборов? Немного не так. Это чисто психологический момент: за те месяцы, что он восстанавливался после травмы, Эдуард привык прихрамывать. Поэтому до сих пор передвигается таким образом. Он прекрасно прошёл теоретические занятия, а к физическим тестам мы его пока не подпускаем. Ни в коем случае не торопим события, будем смотреть в зависимости от того, когда он станет полностью готов и вернётся на прежний уровень.
Будет ли он работать в грядущем сезоне? Приблизительное понимание есть, но мы предполагаем, а бог располагает. Может, восстановление пойдёт семимильными шагами, а может, затянется. Одно могу сказать точно – к 1 сентября Одиньш готов не будет. Это надо говорить честно, и Эдуард всё прекрасно понимает», — цитирует Анисимова официальный сайт лиги.
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