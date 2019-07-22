Маккошен подписал новый контракт с «Флоридой»

Защитник Иэн Маккошен подписал новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз», информирует официальный сайт американской команды. 23-летний хоккеист поставил подпись под двусторонним соглашением сроком на один сезон, годовая зарплата защитника составит около $ 730 тыс.



В прошлом сезоне 23-летний игрок сыграл за основную команду в 19 матчах регулярного чемпионата, набрав 2 (1+1) очка при полезности «-2» и восьми минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 13 с половиной минут за игру.



В матчах за фарм-клуб в Американской хоккейной лиги защитник отметился 9 (0+9) баллами при полезности «-2» в 38 играх.



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