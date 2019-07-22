Ли: горжусь тем, чего добились «Айлендерс» в прошедшем сезоне

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли подвёл итоги прошедшего сезона для своей команды.



«В этом году мы сделали много такого, чего от нас не ждали. И это многое говорит о людях в нашей команде… Я очень горжусь тем, чего мы добились. Когда добираешься до этой стадии, уже неважно, ожидания скольких людей ты превзошёл, потому что ожидания могут меняться. Мы знали, насколько особенной была наша команда. Тяжело сходить с дистанции раньше времени», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Ли в регулярном чемпионате сезона-2018/19 принял участие в 82 матчах, записав на свой счёт 51 (28+23) балл при показателе полезности "+20" и 58 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 17 минут за матч. В восьми матчах плей-офф Ли забил один гол и отдал три результативных паса.