Новый клуб ВХЛ «Хумо» представил логотип с мифической птицей

Дебютант Высшей хоккейной лиги «Хумо» представил свой новый логотип. В основе концепции клуба из Узбекистана – образ мифической птицы «Хумо», которая согласно древним преданиям является эталоном справедливости и свободы, приносит счастье и удачу.
19 июля «Хумо» переиграл «Химик» в контрольном матче. Для клуба из Узбекистана это была первая игра в истории.
«Химик» – «Хумо» – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).
1:0 — Тагиров (Львутин, 12.30)
1:1 — Смирнов, 28.43), бол.
1:2 — Синявский (Экк, 48.22)
1:3 — Яценко (Воронин, Мошаров, 55.39), бол.
«Хумо»:
Вратари: Смирягин, Закиров;
Защитники: Ислямов, Иванов, Пепеляев (А), Ильин, Летов, Ерохин, Сорокин, Гендунов, Светлишин.
Нападающие: Гильманов, Воронин (А), Щербина (К), Валуйский, Яценко, Мошаров, Синявский, Анискин, Экк, Каштанов, Смирнов, Беляков.
- 22 июля 2019
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