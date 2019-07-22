Боб Хартли встретился с хоккеистами «Ижстали»
22 июля состоялась встреча команды Высшей хоккейной лиги «Ижсталь» с главным тренером хоккейного клуба «Авангард» Бобом Хартли.
«Специалист из Канады поделился с ижевскими хоккеистами секретами профессии. Как оказалось, путь к успеху уже давно всем известен – упорный труд и дисциплина. Но простые истины в устах Хартли приобретают особый смысл. Этот человек умеет убеждать и настраивать на решение, казалось бы, непреодолимых задач. Есть надежда, что эта встреча оставит в сердцах ижсталевцев мощный заряд на успех в профессии. Через упорный труд и дисциплину», — указано на сайте команды из Ижевска.
В сезоне-2018/19 омский клуб дошёл до финала Кубка Гагарина, но не сумел завоевать трофей, проиграв в четырёх матчах ЦСКА.
Фото: Официальный сайт «Ижстали»
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