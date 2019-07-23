Киселевич: о возвращении в ЦСКА я раздумывал около трёх месяцев

Защитник «ЦСКА» Богдан Киселевич прокомментировал возвращение в стан «армейцев», за которых он выступал с 2014 по 2018 год.

«Долго ли решался на возвращение в Россию? Достаточно долго. Было очень много мыслей и желаний. Думал, советовался с женой, с родителями. Все были за возвращение. Я, наверное, один сомневался. До самого конца не мог определиться, что именно делать. Около трёх месяцев раздумывал.

Когда определился? Уже когда вернулся в сборную и после Евротура не попал в заявку на чемпионат мира. И в конце апреля — начале мая всё-таки решил, что нужно возвращаться в КХЛ.

«Виннипег»? Я не понял, почему меня хотят оставить в команде, хотя за три месяца не сыграл за неё ни одного матча. При этом обо мне со стороны клуба были только положительные отзывы. И как это расценивать? Как обычные разговоры или реальный интерес? Я до конца не мог это понять. Поэтому и не мог определиться, что делать. В итоге главным для меня стало то, что не провёл ни одной игры и не знал, почему. И не то чтобы был страх перед неизвестностью, но для себя понял, что более оптимальным вариантом будет возвращение в ЦСКА», — приводят слова Киселевича «Известия».

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2021/22. В сезоне-2018/19 29-летний Киселевич провёл 32 игры за «Флориду Пантерз» и набрал 8 (0+8) очков при показателе полезности «-3». После обмена в «Джетс» Богдан ни разу не сыграл в составе новой команды.