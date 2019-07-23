Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий Павел Шэн подписал контракт новичка с «Бостоном»

Нападающий Павел Шэн подписал контракт новичка с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Павел Шэн подписал трёхлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз». Об этом информирует CapFriendly. Соглашение вступит в силу с сезона-2019/20.

Минувший сезон 19-летний хоккеист провёл в составе «Салавата Юлаева». В сезоне-2018/19 Шэн отыграл 19 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт одну результативную передачу. В плей-офф участие не принимал. В 2019 году хоккеист защищал цвета сборной России на молодёжном чемпионате мира. В семи матчах турнира забил три шайбы и отдал одну голевую передачу.

Шэн выбран «Бостоном» на драфте-2018 в седьмом раунде под общим 212-м номером.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент