Нападающий Павел Шэн подписал контракт новичка с «Бостоном»
Нападающий Павел Шэн подписал трёхлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз». Об этом информирует CapFriendly. Соглашение вступит в силу с сезона-2019/20.
Минувший сезон 19-летний хоккеист провёл в составе «Салавата Юлаева». В сезоне-2018/19 Шэн отыграл 19 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт одну результативную передачу. В плей-офф участие не принимал. В 2019 году хоккеист защищал цвета сборной России на молодёжном чемпионате мира. В семи матчах турнира забил три шайбы и отдал одну голевую передачу.
Шэн выбран «Бостоном» на драфте-2018 в седьмом раунде под общим 212-м номером.
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