БрисБуа — о Макэлинни: «Тампе» был нужен ветеран, видевший многое

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа прокомментировал подписание контрактов с вратарём Кёртисом Макэлинни и защитником Люком Шенном.
«Во многом мы решили пригласить Макэлинни потому, что нам нужен был видевший многое ветеран, который был бы способен оказывать успокаивающее влияние в раздевалке.
Нам очень понравилось, как Шенн завершил сезон в «Ванкувере». Он обладает опытом и габаритами. Ему ещё нет 30, но он уже провёл более 700 матчей в НХЛ. Он будет продолжать развиваться. Он добавит нам физической силы и габаритов в обороне», – цитирует БрисБуа официальный сайт НХЛ.
В минувшем сезоне уроженец канадского Лондона принял участие в 32 матчах в регулярном чемпионате, пропуская в среднем за игру 2,58 шайбы и отражая 91,2% бросков. В плей-офф Кёртис сыграл пять матчей, но этого хватило, чтобы установить рекорд лиги.
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