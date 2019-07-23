Миловзоров: будем помогать Заварухину в построении отношений в раздевалке

Нападающий «Сибири» Егор Миловзоров прокомментировал выход команды из отпуска.
«Прежде всего, понимаешь, как соскучился по этой атмосфере, любимому делу, партнерам. Мы сразу окунулись в тяжёлую работу. Нас тренеры предупреждали, рассылали программу. Большинство ребят пришли хорошо готовые и пустились с места в карьер. Лично я со всеми тренерами знаком, чувствуется их серьёзный настрой. Все мысли и идеи хочется реализовать, но ближайший месяц нужно опустить голову и пахать ради одной цели.
Работа с Заварухиным? Так везде в спорте заведено, что те, кто постарше, должны помогать тренерскому штабу и доводить их мысли до тех, кто помоложе. Да, Николай Николаевич работает главным тренером в КХЛ только первый год, но это очень умный и опытный специалист, который помощником очень хорошо работал. Мы со своей стороны будем помогать как можем, в том числе в построении отношений в раздевалке», — цитирует Миловзорова официальный сайт новосибирского клуба.
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