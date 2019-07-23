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Контракт Шэна с «Салаватом» расторгнут по инициативе игрока. Клуб сохранил права

Контракт Шэна с «Салаватом» расторгнут по инициативе игрока. Клуб сохранил права
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» на официальном сайте рассказал о подробностях ухода из команды российского нападающего Павла Шэна, который принял решение продолжить карьеру в системе «Бостон Брюинз».

«Контракт расторгнут по инициативе игрока, а клуб получит денежную компенсацию. В то же время права на форварда в КХЛ остались за юлаевцами»», — говорится в официальном заявлении уфимского клуба.

Минувший сезон 19-летний хоккеист провёл в составе «Салавата Юлаева». В сезоне-2018/19 Шэн отыграл 19 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт одну результативную передачу. В плей-офф участие не принимал. В 2019 году хоккеист защищал цвета сборной России на молодёжном чемпионате мира. В семи матчах турнира забил три шайбы и отдал одну голевую передачу.

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