Беспалов — о предсезонке Знарка: тренеры сдержали обещание. Никто не обманул

Вратарь «Спартака» Никита Беспалов рассказал, как тренируется команда под руководством тренерского штаба Олега Знарка.

«Обещание тренеры сдержали. Никто не обманул. Да, тяжело, но мы терпим и, думаю, справляемся с нагрузками. Когда просыпаюсь, ничего не болит, но первый шаг даётся очень трудно. Икры болят, и это сразу чувствуешь. Потом всё по цепочке.

Я в хоккее уже 27 лет и никогда не занимался по отдельной программе. Работаю над физикой вместе со всеми. Привык к этому. Да, на льду нам сейчас тяжелее, чем полевым. Руки забиты, ноги забиты, реакции пока нет никакой. Выходишь на лёд, как «щит Баженова», как робот. Но за неделю ледовых тренировок всё встанет на свои места.

С бегом у всех отношения по-разному складываются. Кому-то тяжело кросс бежать, кому-то — короткие дистанции, кому-то — тест Купера. Я, например, во время теста Купера в норматив укладываюсь без особых проблем. А короткие дистанции мне даются очень и очень трудно. Так всегда было. Любой кросс — пожалуйста, пробегу спокойно. А вот 16 по 400 или 9 по 300 — это очень тяжёлые для меня тренировки. Я к играм, наверное, так не готовился, как к этим занятиям на стадионе», — цитирует Беспалова официальный сайт московского клуба.