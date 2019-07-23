Андригетто — о переходе в «Авангард»: большую роль сыграл фактор Хартли

Нападающий «Авангарда» Свен Андригетто прокомментировал переход в омский клуб.

«Очень длинный день выдался,. Рад, что наконец-то я на месте. С нетерпением жду знакомства с командой, когда я посмотрю арену и увижу болельщиков. Очень рад, что я здесь. В межсезонье я всегда активно тренируюсь и посещаю спортзал. Минувший сезон я поздно закончил из-за чемпионата мира. И летом нечасто выходил на лёд. Жду этого момента.

В течение лета я уже пару раз общался с главным тренером Бобом Хартли. Здорово, что у меня есть несколько знакомых ребят в команде. Это Никита Щербак и Алексей Емелин. Безусловно, фактор Хартли сыграл довольно большую роль при принятии решения. Знаю, что у него за плечами отличная тренерская история. Жду, когда мы приступим к делу. Это будет опыт для меня.

Надеюсь, что смогу принести «Авангарду» скорость и определённую пользу в нападении. Но прежде всего я хочу быть полезен всей команде, потому что у нас одна общая цель. Мы хотим выигрывать», — сказал Андригетто в эфире клубного телевидения.