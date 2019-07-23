Витолиньш: если бы Знарок не возглавил «Спартак», то остался бы в «Давосе»

Ассистент главного тренера «Спартака» Харийс Витолиньш прокомментировал назначение на должность и рассказал об акцентах в тренировочном процессе.
«Если бы Олег Знарок не возглавил весной «Спартак», то я, скорее всего, остался бы в «Давосе». Мне сделали предложение о продолжении сотрудничества, я взял паузу, а потом поступил звонок от Олега.
В какой хоккей будет играть «Спартак»? Прежде всего поставим команде хорошую физику, чтобы мы могли активно играть. Но не будет так, что будем активно играть в атаке и забывать про оборону. Нет, оборона — самое важное. Пока держишь правильную оборону, есть шанс выиграть матч. Будем искать правильный баланс.
Сейчас мы должны понять для себя, какой потенциал у каждого хоккеиста, найти каждому хороших партнёров и отработать различные игровые ситуации. Время есть», — цитирует Витолиньша официальный сайт московского клуба.
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