Витолиньш: если бы Знарок не возглавил «Спартак», то остался бы в «Давосе»

Ассистент главного тренера «Спартака» Харийс Витолиньш прокомментировал назначение на должность и рассказал об акцентах в тренировочном процессе.

«Если бы Олег Знарок не возглавил весной «Спартак», то я, скорее всего, остался бы в «Давосе». Мне сделали предложение о продолжении сотрудничества, я взял паузу, а потом поступил звонок от Олега.



В какой хоккей будет играть «Спартак»? Прежде всего поставим команде хорошую физику, чтобы мы могли активно играть. Но не будет так, что будем активно играть в атаке и забывать про оборону. Нет, оборона — самое важное. Пока держишь правильную оборону, есть шанс выиграть матч. Будем искать правильный баланс.



Сейчас мы должны понять для себя, какой потенциал у каждого хоккеиста, найти каждому хороших партнёров и отработать различные игровые ситуации. Время есть», — цитирует Витолиньша официальный сайт московского клуба.