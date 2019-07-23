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Курносов: решили не присваивать Шэну статус «конфликт», хотя могли это сделать

Курносов: решили не присваивать Шэну статус «конфликт», хотя могли это сделать
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал расторжение контракта с нападающим Павлом Шэном.

«Нападающий Павел Шэн не прибыл на сбор команды при действующем ещё два сезона контракте. Конечно, это не красит игрока. С другой стороны, Шэн ранее просил о досрочном расторжении соглашения по инициативе хоккеиста.

Мы решили не присваивать игроку статус «конфликт», хотя могли это сделать. Кстати, в случае присвоения статуса «конфликт» Шэн мог бы потерять как минимум целый год карьеры. Но в клубе решили не портить молодому хоккеисту карьеру. Мы всегда выступаем за конструктивный диалог.

Напомню, что Шэн по решению главного тренера практически не проходил в основной состав. В результате мы с Павлом и его агентом пришли к общему и устраивающему всех решению. «Салават» получил за Шэна компенсацию и сохранил права на игрока в КХЛ. Сделка, повторюсь, устроила обе стороны», — сказал Курносов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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