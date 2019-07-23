Видгоф: продолжим сотрудничество с Лисиным, когда он решит вопросы со здоровьем

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал расторжение контракта с нападающим Энвером Лисиным.

«Нападающий Энвер Лисин не полетел с командой на тренировочный сбор в Словению. Накануне вылета у него были выявлены проблемы со здоровьем. Сейчас он проходит углублённое медицинское обследование. Сроки восстановления и отсутствия форварда в команде не определены, поэтому решено было расторгнуть с ним договор по соглашению сторон. Как только Энвер решит свои вопросы со здоровьем, клуб продолжит с ним сотрудничество», — цитирует Видгофа официальный сайт «Трактора».

В сезоне-2018/19 у 33-летнего Лисина 34 матча за «Спартак», в которых он набрал 7 (3+4) очков. Он перешёл в московский клуб в ходе чемпионата. Начинал сезон Энвер в «Сибири». В Новосибирске он принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата, в которых сделал 4 результативные передачи при показателе полезности «-2» и получил 4 минуты штрафа. В среднем за матч Энвер проводил на льду 15 минут 34 секунды.