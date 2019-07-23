Петров — об Америке: Билялетдинов не понял моего решения. Посчитал, что я предал
Форвард «Ак Барса» Кирилл Петров рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренерском казанского клуба Зинэтулой Билялетдиновым.
«Не секрет, что именно Билялетдинов не хотел видеть меня в Казани, хотя я был готов вернуться и раньше. В своё время я уехал в Америку, но сделал это максимально честно и открыто, заранее предупредил. Однако тренер моего решения не понял и с тех пор со мной не разговаривал. Когда я вернулся, отношение стало другим: посчитали, что я предал. Но я к Билялетдинову отношусь хорошо. Это же он взял меня в первую команду.
Нет ничего лучше, чем играть дома. Я себя здесь чувствую спокойно. Семья и родственники рядом. Думаю, что в Казани успокоюсь, и мои результаты улучшатся», – цитирует Петрова официальный сайт КХЛ.
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