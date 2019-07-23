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Фастовский: «Сибирь» не рассматривала Принса без Брюле

Фастовский: «Сибирь» не рассматривала Принса без Брюле
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский поделился мнением о составе команды на следующий сезон КХЛ.

«У нас, очевидно, есть нехватка одного защитника. Это как минимум. А как максимум ещё и крайнего нападающего. Это при условии, что все игроки, которые сейчас есть в команде, будут соответствовать нашим ожиданиям. Однако мы приняли решение с Николаем Заварухиным не торопиться с решением кадровых задач. Надо подождать и посмотреть, кто может оказаться на рынке и как себя проявят наши игроки.

У нас были очень длинные переговоры по связке Брюле — Принс. В концовке чемпионата они немного сдали, но надо понимать, что ребята играли без предсезонки, практически с листа. Оставить их в «Сибири» помешало наше условие, на которое Брюле не согласился. Это не касается финансов. А без Брюле мы Принса не рассматривали, потому что нужна была связка центрального нападающего и крайнего. После этого мы начали искать альтернативу и приняли решение подписать контракты со связкой Пуустинен — Руохомаа», – цитирует Фастовского Sport24.

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