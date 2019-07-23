Стали известны сочетания звеньев на открытой тренировке «Авангарда»

«Авангард» проводит открытую тренировку для представителей средств массовой информации, сообщается в официальном «твиттере» команды.



Вратари: Бобков, Судницин



Емелин — Войнов, Широков — Зернов — Кошелев

Пивцакин — Франсон, Шумаков — Пьянов — Потапов

Манухов — Покка, Дедунов — Семёнов— Щербак

Бондарев — Чудинов, Яремчук — Грачёв — Манукян

Спиценко — Мартынов, Грицюк — Стась — Заседа



План подготовки «ястребов»:



17-26 июля — тренировки на арене в Балашихе;

29 июля – 2 августа — тренировки в Сочи;

3-8 августа – участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open;

9-14 августа — тренировки на арене в Балашихе;

15 августа — товарищеский матч с московским «Динамо»;

21-26 августа – участие в предсезонном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге;

27-31 августа — тренировки на арене в Балашихе.

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