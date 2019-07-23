Стали известны сочетания звеньев на открытой тренировке «Авангарда»

«Авангард» проводит открытую тренировку для представителей средств массовой информации, сообщается в официальном «твиттере» команды.
Вратари: Бобков, Судницин
Емелин — Войнов, Широков — Зернов — Кошелев
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Пьянов — Потапов
Манухов — Покка, Дедунов — Семёнов— Щербак
Бондарев — Чудинов, Яремчук — Грачёв — Манукян
Спиценко — Мартынов, Грицюк — Стась — Заседа
План подготовки «ястребов»:
17-26 июля — тренировки на арене в Балашихе;
29 июля – 2 августа — тренировки в Сочи;
3-8 августа – участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open;
9-14 августа — тренировки на арене в Балашихе;
15 августа — товарищеский матч с московским «Динамо»;
21-26 августа – участие в предсезонном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге;
27-31 августа — тренировки на арене в Балашихе.
- 23 июля 2019
-
13:10
-
12:50
-
12:26
-
12:20
-
12:17
-
11:53
-
11:35
-
11:10
-
11:05
-
10:55
-
10:36
-
10:15
-
10:01
-
09:31
-
09:25
-
09:03
-
08:45
-
08:21
-
08:00
-
05:00
-
04:33
-
04:00
- 22 июля 2019
-
23:58
-
23:19
-
22:50
-
22:16
-
21:36
-
21:18
-
20:40
-
20:39
-
20:00
-
19:06
-
19:00
-
18:28
-
18:05