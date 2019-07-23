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Войновы назвали дочь иностранным именем

Войновы назвали дочь иностранным именем
Хоккей / КХЛ 0

21 июля 2019 года Марта Войнова, жена защитника «Авангарда» Вячеслава Войнова, в своём «инстаграме» сообщила о прибавлении в семействе. Родители назвали дочь Джессикой, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Россиянина дисквалифицировали в НХЛ в 2015 году за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за этого защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В 2018-м Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз». В это межсезонье Вячеслав перешёл в омский клуб.

Войнову вдвое сократили дисквалификацию в НХЛ. Но его всё равно там не ждут
«Лос-Анджелес» уже успел заявить, что россиянин за них играть не будет.
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