Войновы назвали дочь иностранным именем
21 июля 2019 года Марта Войнова, жена защитника «Авангарда» Вячеслава Войнова, в своём «инстаграме» сообщила о прибавлении в семействе. Родители назвали дочь Джессикой, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Россиянина дисквалифицировали в НХЛ в 2015 году за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за этого защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В 2018-м Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз». В это межсезонье Вячеслав перешёл в омский клуб.
Войнову вдвое сократили дисквалификацию в НХЛ. Но его всё равно там не ждут
«Лос-Анджелес» уже успел заявить, что россиянин за них играть не будет.
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