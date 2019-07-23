Гика: в «Тракторе» собралась голодная до побед команда. Всё получится

Нападающий «Трактора» Томаш Гика прокомментировал переход в челябинский клуб.
«Без сомнений, это шаг вперёд. «Трактор» является одной из команд с богатейшей историей. Я знаю много чешских ребят, кто играл здесь, и все они говорили только хорошее о команде. Мы общались с тренером, у нас собралась достаточно молодая команда, которая будет голодной до побед. Всё получится.
Я уже был пару раз в России, приезжал в Москву и Уфу. В Уфу я приезжал на молодёжный чемпионат мира, было очень здорово, мы с ребятами хорошо провели время, Уфа показалась мне хорошим городом, арена там тоже хорошая. В Москве мне понравилось не меньше, поэтому я рад возвращению в Россию. Так как в Москву мы приезжали на турнир, то съездили на Красную площадь. Поездка выпала на зиму, поэтому было достаточно холодно, но я привыкну, ведь в Челябинске зимой тоже холодно», — цитирует Гику официальный сайт челябинского клуба.
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