Хартли: с уважением отношусь к Знарку, это тренер мирового уровня

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал возвращение в КХЛ тренера Олега Знарка, который в предстоящем сезоне будет работать с московским «Спартаком».



«Слышал, что в КХЛ возвращается Олег Знарок. Я хорошо знаю этого специалиста, мы встречались на чемпионатах мира, где наши команды играли друг против друга. Я виделся с ним много раз в Риге, в его доме в Юрмале. Это тренер мирового уровня, один из лучших в КХЛ. Сборная Латвии очень часто играла против сборной России на чемпионатах мира, мы виделись много раз около раздевалок, разговаривали и с Ильёй Воробьёвым, Игорем Никитиным, Алексеем Кудашовым. Мы делаем одно дело, работаем на свою команду, каждый по своему. Я с уважением отношусь к нему и его коллегам.



У многих клубов КХЛ разный размер площадки — сегодня можем играть на канадской площадке, завтра — на финской, послезавтра — на европейской. Но я не думаю, что это серьёзная проблема. В 2011 году, когда я работал в «Цюрихе», то мы все матчи проводили на европейских площадках, но мне не пришлось менять свою игровую систему, свои подходы. Мы понимаем, как мы хотим играть, как мы должны действовать, как не должны. Это привнесёт некоторую особенность, потому что на каждой площадке есть свои игровые нюансы», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.