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Вайсфельд: не знаю, чем руководствовался «Локомотив» при приглашении Мактавиша

Вайсфельд: не знаю, чем руководствовался «Локомотив» при приглашении Мактавиша
Хоккей / КХЛ 0

Известный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением о тренерских перестановках в КХЛ.

«Из всех перестановок наиболее логичным мне видится приход Дмитрия Квартальнова в «Ак Барс». У его бывшего клуба – «Локомотива» — схожая философия с казанцами, в чём-то похожий стиль игры. Если говорить о «Тракторе», то он искал опытного тренера, и по кандидатуре Петериса Скудры нет никаких вопросов. Этот специалист довольно много работал в КХЛ, никто не удивился его возвращению.

Ещё один тренер, который ненадолго пропал с наших радаров, — Олег Знарок возглавил «Спартак». Это очень серьёзный специалист, и мне кажется, что он пришёл в клуб под определённые гарантии. Я имею в виду не столько личный контракт, сколько гарантии в комплектовании команды. Михаил Кравец за свою долгую карьеру работал в КХЛ главным тренером только короткий отрезок в начале 2010-х, когда на несколько матчей выводил СКА. Но я слышал только положительные отзывы об этом специалисте. Пусть у Кравеца немного матчей в КХЛ, но это в любом случае очень опытный тренер. Та же история и с Николаем Заварухиным.

А вот самой экзотической фигурой среди всех тренеров, с которыми мы познакомимся в КХЛ в этом сезоне, для меня является Крэйг Мактавиш. Если честно, не знаю, чем руководствовался менеджмент «Локомотива», когда приглашал канадца. Да, тот долго работал главным тренером в «Эдмонтоне», но в последние годы у него не было практики. В любом случае будет любопытно посмотреть, что из этого получится», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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