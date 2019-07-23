Войнов: «Лос-Анджелес» меня не предавал, ребята были на моей стороне

Защитник хоккейного клуба «Авангард» Вячеслав Войнов рассказал, как отнёсся к увеличению своей дисквалификации в НХЛ.



«Не было ли желания остаться в НХЛ? Я и так уже год потратил. Надеялся, что ещё в том году сыграю, а в итоге просидел целый год и не засчиталось ни одной игры. Не был готов к такой ситуации. Но, увы, такова жизнь.



Кстати, не знаю, почему все думают, что «Лос-Анджелес» меня предал и отрёкся от меня. На самом деле эти ребята всегда меня поддерживали. Но так случилось, что они не могут меня взять обратно по политическим понятиям. А так, «Кингз» всегда были на моей стороне.



Всегда буду признателен генеральному менеджеру Дину Ломбарди, который постоянно был на моей стороне. Он знает всю правду, был близок ко всей этой ситуации. Ребята, кстати, тоже. В прессе пишут, что «Лос-Анджелес» от меня отрёкся, но это, повторюсь, абсолютно не соответствует действительности», — сказал Войнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Думают, что «Лос-Анджелес» меня предал». Войнов – о возвращении в Россию Новобранец «Авангарда» Вячеслав Войнов дал эксклюзивное интервью обозревателю «Чемпионата», в котором развеял много слухов вокруг себя.