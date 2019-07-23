Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хоккеисты СКА провели турнир по прыжкам в воду

Хоккеисты СКА провели турнир по прыжкам в воду
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисты петербургского СКА провели турнир по прыжкам в воду, сообщается в официальном «твиттере» клуба из Санкт-Петербурга.

"«Уходим в баню!» Впервые в истории СКА! Малопредставительный, но очень статусный турнир по прыжкам в воду. Соревнования проводились в закрытом режиме в бассейне Новогорска. Судьи и комментаторы — Виктор Тихонов и Андрей Зубарев", — указано в «Твиттере».

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» команды из Санкт-Петербурга.

Сегодня стало известно, что СКА включил в свой предсезонный график ещё две товарищеские встречи. «Армейский» коллектив 28 июля сыграет с клубами Высшей хоккейной лиги «Химиком» и «Тамбовом».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

КХЛ хочет стать лучше, но не уважает свои контракты. Что-то здесь не так
Возвращение Дыбленко в СКА из скрытой аренды – очередное пятно на репутации лиги.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент