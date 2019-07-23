Хоккеисты СКА провели турнир по прыжкам в воду
Хоккеисты петербургского СКА провели турнир по прыжкам в воду, сообщается в официальном «твиттере» клуба из Санкт-Петербурга.
"«Уходим в баню!» Впервые в истории СКА! Малопредставительный, но очень статусный турнир по прыжкам в воду. Соревнования проводились в закрытом режиме в бассейне Новогорска. Судьи и комментаторы — Виктор Тихонов и Андрей Зубарев", — указано в «Твиттере».
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» команды из Санкт-Петербурга.
Сегодня стало известно, что СКА включил в свой предсезонный график ещё две товарищеские встречи. «Армейский» коллектив 28 июля сыграет с клубами Высшей хоккейной лиги «Химиком» и «Тамбовом».
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