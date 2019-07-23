Таварес — о восстановлении после травмы: всё в порядке, могу играть без опаски

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился мнением о своём восстановлении после травм мышц живота, полученной накануне чемпионата мира.
«Неделя прошла очень удачно. Я часто играл с разными ребятами. Снова почувствовал темп, борьбу. Со мной всё в порядке. Можно снова двигаться вперёд без опаски.
Быть хоккеистом „Мэйпл Лифс“ — невероятное ощущение. В первую очередь я думаю, какие талантливые ребята играют в команде. Ничто не может сравниться с ощущениями, которые испытываешь, находясь каждый день с ними на льду, работая над собой, пытаясь завоевать Кубок Стэнли. Должен сказать, что не в полном объёме представлял себе, какие у команды болельщики, как они её поддерживают, что значит быть игроком этой команды. Я понял это только в минувшем сезоне», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
- 23 июля 2019
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