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«Адмирал» прояснил ситуацию с контрактами Серебрякова, Бутузова и Конькова

«Адмирал» прояснил ситуацию с контрактами Серебрякова, Бутузова и Конькова
Хоккей / КХЛ 0

Спортивный директор «Адмирала» Эдуард Смирнов прокомментировал возможное расставание клуба с голкипером Никитой Серебряковым и нападающими Сергеем Коньковым и Владимиром Бутузовым. Коньков является неограниченно свободным агентом, Серебряков и Бутузов — ограниченно свободные агенты.

«Адмирал» действует в рамках регламента и всех законов, принятых лигой при переговорах с существующими и потенциальными игроками. Мы сделали Бутузову и Серебрякову предложение контрактов, однако оно их не заинтересовало. Хоккеисты вышли на рынок, у них был месяц на то, чтобы агенты нашли варианты в другом клубе, но в итоге ни один клуб лиги контракта им так и не предложил.

Мы понимаем, что игроки и их агенты постоянно следят за рынком труда, рассматривают различные варианты трудоустройства. В то же время нашим правом остаётся принятие мер к сохранению интересующих нас игроков. Так, мы предлагали Бутузову ежегодное повышение зарплаты и бонусов на ближайшие два года, но Владимир отклонил предложение, запросил гораздо больше, чем клуб готов заплатить. Несмотря на это, мы всё ещё рассчитываем с ним договориться, диалог продолжается.

По Никите Серебрякову – клуб решил освежить вратарскую линию. Как следствие, с Серебряковым мы расстаёмся – тренерский штаб на него больше не рассчитывает, вратарская линия «Адмирала» уже полностью укомплектована. Сейчас ищем Никите новую команду, но предложений пока не поступало.

С Сергеем Коньковым такая ситуация: в целом ему интересно продолжить играть в «Адмирале», но Сергей хочет посмотреть, какие варианты ещё есть на рынке. Мы в свою очередь хотим интегрировать его в новый состав «Адмирала» как можно раньше, чтобы Сергей играл постоянно и передавал свой опыт новичкам», — сказал Смирнов «Чемпионату».

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